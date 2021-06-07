شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب إسبانيا يفقد قائده في «يورو2020» بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد- أ ف ب

غادر قائد منتخب إسبانيا سيرجيو بوسكتس المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده استعداداً لكأس أوروبا 2020 (يورو) قبل خمسة أيام على انطلاق النهائيات القارية وفق ما أعلن اتحاد بلاده للعبة.

وذكر البيان أن نتيجة لاعب برشلونة (32 عاماً) جاءت إيجابية في وقت سابق الأحد، في حين كانت نتائج جميع اللاعبين الآخرين سلبية، مشيراً إلى أن أولئك الذين كانوا على احتكاك معه «سيبقون في العزل» كإجراء احترازي.

وسييبقى بوسكتس في الحجر لستة أيام وفقاً لبروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والحكومة الإسبانية،

وسيكمل اللاعبون التمارين فردياً في فقاعة صحية ضمن الاستعدادات للبطولة التي تنطلق الجمعة.

تخوض «لا روخا» مباراتها الأولى ضد السويد الإثنين، ويملك المدرب لويس إنريكي حتى السبت كي يجري تغييرات على التشكيلة قبل المباراة في إشبيلية.

وتابع البيان: «سيتم تقييم الإجراءات الرياضية المناسبة وفقاً لحالة قائد المنتخب الوطني».

وأفادت صحيفة «أس» المحلية بأن الإدارة تخشى أن يكون بوسكتس قد نقل العدوى إلى زملائه.

خاض بوسكتس الذي تسلم شارة القيادة بعد استبعاد سيرخيو راموس من التشكيلة أكثر من 120 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، وتوج معه بلقبي كأس أوروبا 2012 وكأس العالم 2010، وفاز مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني ثماني مرات وبدوري أبطال أوروبا في ثلاث مناسبات، إضافة إلى ألقاب أخرى.