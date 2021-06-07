نزال قوي بين الإمارات والبرتغال في عالمية الجودو

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يخوض غداً الثلاثاء لاعب منتخبنا الوطني للجودو فيكتور سكرتوف - الفائز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم في بطولة آسيا وأوقيانوسيا الكبرى للجودو في إبريل الماض، وبرونزية بطولة روسيا جراند سلام - مواجهة مهمة من العيار الثقيل مع اللاعب البرتغالي فرناندو جواو (21 سنة)، الفائز بلقب بطولة أوروبا للشباب في براغ 2019، وذلك ضمن نزالات الدور التمهيدي من بطولة العالم للجودو التي تحتضنها العاصمة المجرية بودابست.

وتضم فئة وزن تحت 73 كجم 62 لاعباً من بينهم 5 لاعبين من منتخبات عربية وهي الإمارات، والسعودية، والأردن، ومصر والجزائر. ويحتل لاعبنا فيكتور المركز العاشر في ترتيب تلك الفئة التي يتصدرها الياباني هاشيمتو صاحب التصنيف الأول عالمياً، بينما يحتل فيكتور المركز التاسع عشر عالمياً في هذا الوزن مما يكسب منافسات المجموعة قوة تنافسية لوجود 6 لاعبين ضمن الـ 10 الأوائل على مستوى العالم.

وتستمر تصفيات تلك المجموعة حتى الساعة الخامسة من مساء غد بتوقيت بودابست، على أن تعقبها مراسم التتويج. وكانت جولة اليوم الأول قد شهدت صدارة منتخب اليابان بذهبية وفضية، فيما حلت روسيا في المركز الثاني برصيد ميدالية ذهبية.

وقد استعد لاعبنا فيكتور بشكل جيد للبطولة تحت إشراف مدربه المالديفي باكال فياسيسلاف، لأن بطولة العالم تعد ختام تحضيراته وزميله ايفان ريما رينكو للمشاركة في دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس 2021 في ضيافة اليابان.