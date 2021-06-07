شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: معلول من حقه طلب فلوس من الأهلى لكن ساسي عمل إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى يونس، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك ليس من حقه طلب أرقام مبالغ فيها من إدارة القلعة البيضاء لتمديد تعاقده، بينما يملك هذا الحق مواطنه على معلول نجم الأهلى، وقال مصطفى يونس فى برنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "على معلول من حقه يطلب فلوس من الأهلى ويتفاوض كمان لأنه لاعب تقيل جاب بطولات كتير للنادى، إنما ساسى يطلب من الزمالك بإمارة إيه، هو جاب بطولات للزمالك؟".

وأضاف مصطفى يونس، "مفيش خلاف على إمكانيات فرجانى ساسى ودوره فى تشكيلة الزمالك لكن فى عالم الاحتراف البعيد كل البعد عن المشاعر والانتماء والولاء، يقاس مردود اللاعب ببطولاته مع الفريق وفى هذه الجزئية يتفوق على معلول بالطبع على فرجانى ساسى".

وتابع مصطفى يونس، "مثلا رمضان صبحى وعبد الله السعيد وأحمد فتحى كسبوا فلوس لما راحوا بيراميدز بس خسروا بطولات وشعبية جمهور الأهلى بدون نقاش".

وأضاف يونس، "الأهلى والزمالك هما اللى عملوا معلول وساسى وممكن يعملوا زيهم عشر مرات، ومفيش نادى بيقف على لاعب، معلول غايب بقاله شهور والأهلى بيكسب بطولات عادى جدا، والمدرب اللى يقول فريقى واقف على اللاعب الفلان يبقى يمشى أفضل".