شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبيون يشاركون فى بطولة العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن بطولة العالم للخماسى الحديث التى تنطلق فى الفترة من 7 إلى 15 يونيو، ستشهد مشاركة لاعبى البارالمبى فى منافسات البطولة، وقالت إن وجود البارالمبيين فى البطولة من أهم أولويات ومهام اللجنة البارالمبية، لمنح الفرصة لأبنائنا من ذوى الهمم بالتواجد فى كل البطولات، كما أن هذه البطولة هى بداية لتواجد لاعبى البارالمبى على الساحة.

من جهته، أكد الدكتور هشام مجدى ممثل وزارة الصحة المصرية، أن مصر نجحت فى تحدى جميع الصعوبات وتنظيم البطولات فى ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن وزارة الصحة كان لها دور كبير فى تحقيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على كل المشاركين فى البطولات التى نظمتها مصر، موضحا أن نظام الفقاعة الطبية الكاملة يعتبر هو الافضل فى تنظيم البطولات .

وكشف ممثل وزارة الصحة عن خطة تنظيم البطولة عن طريق إجراء مسحة بشكل دورى لجميع المشاركين فى بطولة العالم للخماسى الحديث، مؤكدا أن هناك فريقا جاهزا للتعامل مع أى حالات الطوارئ والإصابات، مشيرا إلى أن المنافسات تشمل السباحة وهى النقطة الأبرز فى الاهتمام وهو ما تم وضعه فى الاعتبار من خلال توفير كل الاجراءات الاحترازية المشددة للحفاظ على سلامة الجميع.

وأوضح أن نظام الفقاعة الطبية يشمل وضع جميع المشاركين فى فندق واحد، مشيرا إلى أن وزارة الصحة عملت على توفير كل سبل السلامة للجميع من خلال ادوات السلامة بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف

حضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث والدكتور شيرين حلمى الرئيس الشرفى للبطولة .

ويشارك فى البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 45 دولة هى "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا،بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هى الأهم فى مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هى المحطة الأخيرة فى مشوار الوصول لأهم حدث رياضى يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو٢٠٢١.