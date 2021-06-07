شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للخماسى الحديث يفتتحان أعمال تطوير صالات الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، برفقة الدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، أعمال تطوير صالات الرماية والسلاح وميدان الجرى المستضيفة لمنافسات بطولة الخماسى الحديث للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر -رن، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجارى، بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي، بالإضافة إلى تجهيزات بطولة الناشئين فى "الجرى والرماية بمسدس ضغط الهواء" والتى يتم تنفيذها على هامش بطولة الخماسى الحديث للكبار.



وزير الرياضة (1)



وزير الرياضة (2)



وزير الرياضة (3)

وعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، السبت الماضي، اجتماعاً مع المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث للاطلاع على آخر الاستعدادات المتعلقة ببطولة العالم للكبار للخماسى الحديث والتى تستضيفها مصر فى الفترة 7-15 يونيو الجارى.

وناقش اللقاء تجهيزات الاستقبال الرسمى لممثلى الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، والوفود المشاركة بالبطولة الذين بدأوا الوصول إلى القاهرة، وجاهزية أماكن إقامتهم، وكافة المستلزمات لهم، وأماكن التدريب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

كما اطلع وزير الرياضة على جاهزية الملاعب والأماكن المخصصة للبطولة بهيئة استاد القاهرة الدولي، بالإضافة إلى تجهيزات بطولة الناشئين فى "الجرى والرماية بمسدس ضغط الهواء" والتى يتم تنفيذها على هامش بطولة الخماسى الحديث للكبار.

واستعرض اللقاء الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الصحفى المقرر عقده بعد غد الاثنين للاعلان عن جميع تفاصيل البطولة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمجهودات المبذولة من قبل الاتحاد المصرى للخماسى الحديث واللجنة المنظمة فى اتخاذ الخطوات التنفيذية والعمل على توفير كافة الاحتياجات فى ضوء الحرص على الخروج بالبطولة فى أبهى صورة، معرباً عن ثقته فى أداء اللجنة المنظمة فى نجاح تنظيم أكبر بطولات الاتحاد الدولى للخماسى الحديث.