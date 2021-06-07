شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعالج أخطاء الدفاع والهجوم قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على استغلال فترة توقف مسابقة الدورى من أجل تصحيح عدد من الأخطاء التى سبق ووقع فيها لاعبو فريقه فى الفترة الماضية وأدت لإهدار عدد من النقاط فى صراع المسابقة.

ويستغل المدير الفنى فترة توقف الدورى من أجل علاج الأخطاء الدفاعية التى ارتكبها اللاعبون، خاصة التمركز الدفاعى والتعامل مع الهجمات المرتدة.

كما يعمل باتريس كاريترون على علاج إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم، والتى كانت أكبر أزمات الزمالك فى المواجهات الماضية، حيث يسيطر الفريق على المباراة دون النجاح فى التسجيل أو اهدار العديد من الفرص.

ووضع كارتيرون برنامجا خاصا للمدافعين والمهاجمين من أجل العمل عليه فى فترة التوقف الحالية لعلاج كافة النقاط السلبية التى ارتكبها اللاعبون فى الفترة الأخيرة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.