شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والصيد فى نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة للكرة الطائرة المواجهة المنتظرة بين فريق السيدات بالنادى الأهلى مع الصيد فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة الشرقية للدخان فى السادسة مساءً .

ويسعى فريق سيدات الأهلى، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، لمواصلة السيطرة المحلية بعد التتويج مؤخراً بلقب الدورى الممتاز وحسمه مبكرا قبل انتهاء المنافسة بجولتين .

بينما يقام فى تمام الرابعة عصراً لقاء الزمالك مع سبورتنج على تحديد البرونزية على نفس الصالة.

وتأهل فريق سيدات الأهلى للكرة الطائرة للنهائى بالفوز على سبورتنج 3 /0 الجمعة الماضى، بينما تأهل الصيد على حساب الزمالك بنقس النتيجة.

وتأهل الأهلى إلى نصف نهائى كأس مصرى للطائرة مباشرة، بالفوز على الطيران فى دور الـ16 فى ظل انسحاب فريقى أصحاب الجياد و6 أكتوبر من المنافسة، حيث كان سيلتقى بالفائز منهما فى ربع النهائى، بينما تأهل سبورتنج بالفوز على دلفى 3 / 0.

وشهدت مباريات دور الـ16 فوز كل من الشمس على هليوبوليس 3 / 0، وسبورتنج على مسيحية إسكندرية 3 / 0، والصيد على سموحة 3 / 2، والجزيرة على مسيحية أسيوط 3 / 0، ودلفى على حدائق الأهرام 3 / 2.