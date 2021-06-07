شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الحكومة تدعم الاتحادات لتنظيم بطولات دولية تليق باسم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشباب والرياضة أن الحكومة المصرية تقدم كافة الدعم للاتحادات لتنظيم البطولات الدولية بصورة تليق بسمعة ومكانة مصر فى تنظيم البطولات، بعد النجاحات التى حققتها مصر فى تنظيم البطولات الأخيرة، مشيرا إلى أن البنية الرياضية أصبحت نموذجاً يحتذى بيه بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية.

وأضاف وزير الرياضة، أن متابعة كافة التفاصيل والاستعدادات اللوجستية والإدارية الخاصة باستضافة بطولة العالم للخماسى الحديث، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة واتحاد الخماسى، فى إطار التعاون المثمر لمواصلة النجاح والتفوق للبطولات الدولية التى تحتضنها مصر فى مختلف الألعاب الرياضية.

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث بالطفرة الإنشائية الرياضية فى مصر، مؤكداً أن مصر أصبح لها اسم كبير فى تنظيم البطولات الدولية، فهى التى أعادت الحياة للرياضة العالمية بعد اللجوء لتأجيل البطولات فى دول العالم فى ظل انتشار جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يشارك فى البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من دول «الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزاكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هى الأهم فى مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هى المحطة الأخيرة فى مشوار الوصول لأهم حدث رياضى يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو٢٠٢١.