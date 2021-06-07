شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. عندما رفض حازم إمام تزوير عقد جدو قبل انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وتحدث المهندس عدل القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، عن كواليس انضمام محمد ناجي جدو للقلعة الحمراء فى وقت سابق، وقال القيعى فى تصريحات سابقة، "الأهلى كان عايز يضم جدو من قبل أمم أفريقيا، وتفاوضنا مع الاتحاد وتم ضم اللاعب وقتها بأغلى رقم هو 8 ملايين جنيه".

وأضاف القيعى، "قضية توقيعه للزمالك كان يجب أن يعاقب فيها النادى الذى تفاوض مع لاعب على ذمة نادٍ آخر، والنيابة وجدت أن العقد كُتب بعد التوقيع الخاص بجدو بمدة، وبالتالى التواريخ لم تكن متطابقة".

وتابع مستشار تعاقدات الأهلى، "حازم إمام قالهم أنا مش مستعد تشيلونى شيلة مش بتاعتى، وراح حكى اللى حصل فى النيابة، والزمالك دفع مليون و200 ألف جنيه فى حساب جدو واللاعب دفعهم عشان يتقال إنه خد فلوس من الزمالك بس وميبقاش فى قضية وصل مزور".

وأعلن محمد ناجى جدو، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة حافلة بالانجازات على المستوى المحلي والقاري مع القلعة الحمراء، وكتب جدو عبر تويتر: "أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت أكبر كثيرا مما كنت أتخيل، ممتن جدا لكل لحظة" ،قائلا" أنا محظوظ أنى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، أنا الآن جاهز للرحله الجديدة في حياتي، شكرا لكم جميعاً".