شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمد الشناوى: مكمل مع الأهلي.. والسولية يستحق التقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم الحديدى، وكيل أعمال محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي، أن اللاعب مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، مؤكداً أنه من الطبيعي أن يتلقى لاعب بحجم الشناوي عدداً من العروض كل فترة.

وأضاف الحديدى، فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، ما أثق به أن محمد الشناوي مكمل مع الأهلي ولا يوجد شىء يجعله يفكر فى أى أمر آخر، ووارد أن يشارك مع المنتخب الأولمبي ولكن أى لاعب بحجم الشناوى وارد أن يتلقى عروضاً كل شهر".

وتابع وكيل الشناوى، "الأهلي يركز فى جميع المنافسات، والشناوى قال أنا موجود مع الأهلي ولن أتحرك إلا إذا قرر الأهلي أن يناقش الأمر".

واصل الحديدى متحدثاً عن عمرو السولية، "نسمع أيضاً أخبارا عن عمرو السولية، ويوم ما يتعرض على السولية التجديد وليس التمديد سيجدد وعقده مازال مستمراً لماذا نسمع كلاما كثيرا عن السولية فى هذه الفترة لا أعلم، والسولية لاعب كبير ويستحق التقدير".

من ناحية أخرى، تنوى لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي زيارة أحد تدريبات فريق الكرة قبل سفر المارد الأحمر إلى تونس لمواجهة الترجي فى بطولة أفريقيا. ويحصل فريق الكرة بالأهلي على راحة من التدريبات حالياً وسيتم استئناف التدريبات الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الترجي بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن يزور محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف أحد تدريبات الأهلي قبل رحلة تونس.

وحدد الأهلي 15 يونيو الجارى موعداً مبدئياً للسفر إلى تونس لخوض مباراة الترجى التى ستقام يوم 19 يونيو الجاري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.