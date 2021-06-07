شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن خطة تنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام مجدى، ممثل وزارة الصحة المصرية فى بطولة العالم للخماسى، أن مصر نجحت فى تحدى جميع الصعوبات وتنظيم البطولات فى ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن وزارة الصحة كان لها دور كبير فى تحقيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على كل المشاركين فى البطولات التى نظمتها مصر، موضحا أن نظام الفقاعة الطبية الكاملة يعتبر هو الافضل فى تنظيم البطولات .

وكشف ممثل وزارة الصحة عن خطة تنظيم البطولة عن طريق إجراء مسحة بشكل دورى لجميع المشاركين فى بطولة العالم للخماسى الحديث، مؤكدا أن هناك فريقا جاهزا للتعامل مع أى حالات الطوارئ والإصابات، مشيرا إلى أن المنافسات تشمل منافسات سباحة وهى النقطة الأبرز فى الاهتمام وهو ما تم وضعه فى الاعتبار من خلال توفير كل الإجراءات الاحترازية المشددة للحفاظ على سلامة الجميع.

وأوضح هشام مجدى أن نظام الفقاعة الطبية يشمل وضع جميع المشاركين فى فندق واحد، مؤكدا أن وزارة الصحة عملت على توفير كل سبل السلامة للجميع من خلال ادوات السلامة بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف

حضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث والدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث والدكتور شيرين حلمى الرئيس الشرفى للبطولة .

جدير بالذكر انه يشارك فى البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 45 دولة وهى "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا،بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هى الأهم فى مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هى المحطة الأخيرة فى مشوار الوصول لأهم حدث رياضى يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو٢٠٢١.