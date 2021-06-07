شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يسابق الزمن لتجهيز عمر رضوان قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي لفريق أسوان برئاسة الدكتور محمد عبد الغفار، برنامجاً تأهيلياً لسرعة تجهيز عمر رضوان حارس مرمى الفريق، قبل اللقاء المرتقب لزهرة الجنوب مع نادي الزمالك، وذلك بعدما تعرض مؤخراً للإصابة بتمزق في الرباط الداخلي وكدمة قوية فى المفصل والتواء فى الرباط الصليبي.

ويستعد أسوان لمواجهة الزمالك في الدوري العام، في اللقاء المقرر إقامته يوم 17 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يخوض أسوان مباراة أو مباراتين خلال تلك الفترة قبل لقاء الزمالك.

ومنح تأهل أسوان إلى الدور نصف النهائي بكأس مصر بعد التغلب على النادي المصري بركلات الجزاء بنتيجة 5/4 في ربع النهائي، فرصة جديدة للجهاز الفني للفريق بقيادة علاء عبد العال، لقيادة أبناء الجنوب في الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء قوية عن إمكانية تغيير الجهاز الفني لأسون بعد تراجع نتائج تماسيح النيل في الدوري العام.

وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن هناك حالة من الاستقرار الفني وأن مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان لا يفكر في إجراء تعديلات بالجهاز الفني للفريق بالوقت الحالي.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 24 نقطة، بعدما خاض أبناء الجنوب 24 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادلوا في مثلهم وتلقوا الهزيمة في 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أخر.