شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك لن يستطيع تعويض ساسي.. ولازم سيسيه وفتحى يرجعوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ناديه لن يستطيع تعويض غياب التونسى فرجانى ساسى نجم الزمالك حال رحيله عن القلعة البيضاء، وقال أيمن يونس فى برنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لازم نلاقى طريقة نحافظ بيها على بقاء فرجانى ساسى فى الزمالك، لأنه لاعب كبير ومؤثر وصاحب شعبية وصعب نعوضه فى فترة قصيرة".

وأضاف أيمن يونس، "أنا ضد وجود 5 لاعبين أجانب فى الزمالك 2 أو 3 مؤثرين أفضل من هذا العدد، جلست مع فرجانى ساسى ثلاث أو أربع مرات أثناء وجودى مسئولا فى الزمالك ورحب اللاعب بالبقاء مع الزمالك وعايز يقعد فى النادى عشان بيحب مصر بس وكيله تدخل وطالب بأمواله المتأخرة"

وتابع أيمن يونس، "عدلنا عقد شيكابالا وفتوح ويوسف أوباما وكننا ننوى تعديل عقد الونش وزيزو وعبد الله جمعة لولا رحيلى لخلافى مع اللجنة السابقة بالزمالك".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "أرفض عودة أوناجم وأطالب بعودة مصطفى فتحى ورزاق سيسيه والإبقاء على أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى".