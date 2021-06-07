شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الخماسى الحديث: مصر الدولة الوحيدة التى نجحت فى تنظيم بطولات بزمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف العريان، رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، أن مصر هى الدولة الوحيدة التى استطاعت أن تنظم عدة بطولات فى ظل ظروف فيروس كورونا، مع مراعاة الصحة العامة والإجراءات الاحترازية.

وأضاف العريان أن بطولة العالم التى تستضيفها مصر فى الفترة من 7 إلى 15 يونيو الجارى من أهم بطولات الاتحاد الدولى فى الموسم، والتى كان مقررا إقامتها العام الماضى.

وأضاف رئيس الاتحاد أن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية تغيب عن المؤتمر نظرا لوجوده فى لوزان للاطمئنان على لاعب منتخب الفروسية محمد زيادة الذى تعرض لحادث فى سويسرا.

ويحضر المؤتمر كل من وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى وشريف العريان رئيس اتحاد الخماسى الحديث وأحد الأطباء ممثلا عن وزارة الصحة، وحياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية ومحمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث.