شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعيد هيثم الجويني بعد التعافي من إصابة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد المقاولون العرب خدمات مهاجمه التونسي هيثم الجويني بعد تعافيه من إصابة الكتف التي تعرض لها قبل شهرين وخضع على إثرها لعملية جراحية، وأنهى الجويني تدريباته التأهيلية ليشارك فى المران الجماعى للفريق ويصبح رهن إشارة الجهاز الفنى للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكان الجويني قد انضم للمقاولون العرب فى بداية الموسم الجاري، فى صفقة انتقال حر، إلا أن الإصابة حرمته من المشاركة في الكثير من المباريات مع ذئاب الجبل.

من جهته، أكد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، تمسك إدارة النادي ببقاء عماد النحاس على رأس الإدارة الفنية للفريق، وقال عادل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن عماد النحاس منذ عمله فى المقاولون تلاحقه الشائعات بخصوص عروض تدريبية سواء فى أندية أو المنتخب، ولكنه تلقى الكثير من العروض بأضعاف المبلغ الذي يتقاضاه ولكنه متمسك بالنادى ونحن متمسكون به أيضاً.

وأضاف، تعاقدنا مع عماد النحاس إلى مالا نهاية والتعاقد بالكلمة أقوى من التعاقد على الورق، وارتباطنا بالنحاس لا يحدده عقد.

وتولى عماد النحاس الإدارة الفنية للمقاولون العرب في أكتوبر 2018، ليحقق طفرة كبيرة في أداء ذئاب الجبل وينتشل الفريق من القاع حتى المركز الخامس بعد فترة من تراجع النتائج، قبل أن ينهى الموسم الماضي فى المركز الرابع بعد منافسة قوية على المركز الثالث، ورغم البداية المتعثرة للمقاولون العرب في الموسم الجاري بسبب إصابات كورونا التي ضربت قرابة 18 لاعباً بالفريق، إلا أن المقاولون استعاد توازنه مع بداية الدور الثاني.

وتولى النحاس إدارة المقاولون العرب فنياً في 88 مباراة، فاز في 34 مباراة، وتعادل في 25 مباراة أخرى، بينما تلقى الهزيمة في 29 لقاء، وحصد 127 نقطة مع ذئاب الجبل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادل في مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة في 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.