شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وليد سليمان يكشف حقيقة اعتزاله نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم الحديدى، وكيل أعمال وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، عن حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخراً حول اعتزال "الحاوى" بنهاية الموسم الجارى، دون أن يكمل تعاقده مع الأهلي والذى يمتد حتى الموسم المقبل.

وقال الحديدى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "وليد سليمان قيمة كبيرة جداً، وفوجئنا بردود أفعال على السوشيال ميديا بأن وليد لن يكمل مع الأهلي، وليد سليمان أمضى موسمين مع الأهلى وسيكمل مدته".

وأضاف وكيل وليد سليمان، "موسيماني يعتمد على "الحاوى" فى المباريات، ووارد أن يجدد له الأهلي موسما جديدا فى حال اتفق الطرفان على ذلك، ومن وجهة نظرى هو قادر على الاستمرار فى الملعب".

من ناحية أخرى، تنوى لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي زيارة أحد تدريبات فريق الكرة قبل سفر المارد الأحمر إلى تونس لمواجهة الترجي فى بطولة أفريقيا. ويحصل فريق الكرة بالأهلي على راحة من التدريبات حالياً وسيتم استئناف التدريبات الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الترجي بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن يزور محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف أحد تدريبات الأهلي قبل رحلة تونس.

وحدد الأهلي 15 يونيو الجارى موعداً مبدئياً للسفر إلى تونس لخوض مباراة الترجى التى ستقام يوم 19 يونيو الجاري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.