شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي وبريزنتيشن تنظمان بطولة العالم للخماسي الحديث بمشاركة 45 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركتا تذكرتي وبريزنتيشن، برئاسة منتصر النبراوي، على تنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 إلي 14 يونيو الجارى، بمشاركة 45 دولة، لتواصل الشركتان مشاركتها فى البطولات والأحداث الرياضية الكبرى على الأراضى المصرية والتى بدأت بأمم أفريقيا للكبار والمنتخب الأولمبى فى 2019 وحفلات الافتتاح والختام، وأيضا كأس العالم لكرة اليد بمصر.

ويعقد الاتحاد المصرى للخماسى الحديث اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر -رن ، خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 45 دولة هى "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هي الأهم فى مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو2021.