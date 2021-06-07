شكرا لقرائتكم خبر عن المباريات المتبقية للفرق المنافسة على الصعود للدورى بالمجموعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعل الصراع فى المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى، الذى يضم أندية الصعيد، من أجل حجز تذكرة الصعود لدورى الأضواء والشهرة، واحتدمت المنافسة بين الثلاثى "الشرقية للدخان" المتصدر و"الألومنيوم" الوصيف و"المنيا" صاحب المركز الثالث.

نستعرض المباريات المتبقية وحظوظ كل فريق فى التأهل للدورى..

الشرقية للدخان

عاد الشرقية للدخان من جديد بعدما تولى علاء نوح المسئولية الفنية للفريق بعد رحيل علاء إبراهيم، ونجح الفريق فى تحقيق فوزين متتاليين على قنا بهدفين نظيفين، ومركز شباب سمسطا بأربعة أهداف مقابل هدف وضعته فى مقدمة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، ويتبقى له أربع مباريات مع شبان قنا خارج الملعب، والمنيا داخل الملعب، وأسمنت أسيوط في الخارج، وطهطا فى الجولة الأخيرة للدورى داخل الملعب.

وبالنظر إلى مباريات الفريق نرى أن اللقاء المقبل من المواجهات القوية، خاصة أن الضيف يحتاج لنقاط المباراة في ظل موقفه الصعب بجدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة ويحاول الهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث بعد موسم قوى قضاه في المسابقة العام الماضى مع كمال الزين المدير الفني السابق للفريق.



الشرقية للدخان

أما لقاء الجولة الـ28 فيشهد صراعا قويا بين الشرقية للدخان والمنيا على ملعب الإعلاميين وربما يكون اللقاء الفاصل في تحديد اسم الفريق الصاعد بشكل رسمي لدورى الأضواء والشهرة، خاصة أن أبناء الشرقية سيتبقى لهم فيما بعد لقاءين أمام أسمنت أسيوط في الخارج وطهطا في الداخل وهما فى المتناول بشكل كبير فى ظل الإمكانيات الفنية التي يمتلكها أبناء الدخان.

الألومنيوم

يحتل الألومنيوم المركز الثانى بجدول المجموعة برصيد 50 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام مركز شباب سمسطا تقام غدا، الثلاثاء، على ملعب ببا فى لقاء لا بديل لأبناء نجع حمادى سوى تحقيق الثلاث نقاط لتضييق الفارق مع المتصدر على نقطة وحيدة والإستمرار في المنافسة على أمل وقوع الدخان في أى مباراة مقبلة.

وبخلاف المباراة المؤجلة ينتظر الألومنيوم عدد من المواجهات القوية على رأسها لقاء الجولة المقبلة أمام المنيا خارج ملعبه في لقاء يبحث فيه الفريقان عن نقاط المباراة للإستمرار في حلبة المنافسة ، ويستقبل بعدها أسمنت أسيوط ، ثم يخرج لمواجهة طهطا ، وأخيرا يستضيف بنى سويف .



الالومنيوم

ويعلم أبناء الألومنيوم أن المنافسة صعبة خاصة وأنهم جاءوا من بعيد بعد رحيل حسين عبد اللطيف واستكمال سعيد إبراهيم المدرب العام للفريق للمباريات والنجاح في تحقيق الفوز تلو الاخر وأخيرا الفوز على الشرقية للدخان في الجولة الـ24 للمسابقة وهو ما أعاد المنافسة للمسابقة ، لذا فإن الجميع داخل الفريق حاليا على قلب رجل واحد لعودة الفريق للأضواء .

المنيا

يمتلك المنيا بقيادة شديد قناوى بصيصا من الأمل فى ظل امتلاكهم 49 نقطة جعلتهم فى المركز الثالث للمسابقة، وبفارق خمس نقاط عن الشرقية للدخان المتصدر، وإن كان الفريق يمتلك مباراتين مقبلتين غاية فى القوة أمام الألومنيوم داخل الملعب، ثم الشرقية للدخان خارج الديار ويدرك تماما اللاعبين والجهاز الفني أن الفوز في المباراتين يعيد الفريق لحلبة المنافسة في حين ان أي نتيجة أخرى تخرجه من سباق المنافسة بشكل رسمي.



المنيا

كما يلتقى الفريق في أخر جولتين مع سمسطا داخل الملعب ، وينهى مبارياته بمواجهة شبان قنا خارج الملعب .