شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب فايلر وموسيمانى مع الأهلى فى 44 مباراة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظل المقارنة معقودة دائماً فى أذهان جماهير الأهلى بين الثنائى السويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للمارد الأحمر والجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني الحالي للفريق، بعد الإنجازات التي حققها كل منهما فى قيادة الأهلى بالفترة الأخيرة.

وحقق موسيمانى 4 ألقاب مع النادي الأهلي حتى الآن فى أقل من عام، حيث استكمل بطولة الدوري التى كان قد حسمها الأهلى مع فايلر، كما فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك فى نهائي القرن، كما تُوج بلقب كأس مصر مع الأهلي على حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح، قبل أن يفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين ويتوج بكأس السوبر الأفريقي لتكون البطولة الرابعة لموسيماني منذ توليه قيادة الأهلي بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويبدأ مسئولو الأهلي الفترة المقبلة حسم ملف مهم خاص بفريق الكرة وهو تمديد وتعديل عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ويقود الخطيب رئيس الأهلى اتجاهاً قوياً بتمديد وتعديل عقد المدير الفني، ورغم أن موسيماني مازال يرتبط بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل إلا أن رئيس القلعة الحمراء يرغب في تحقيق مزيداً من الإستقرار في فريق الكرة ومكافآة موسيماني على نجاحاته الأخيرة مع الفريق بتمديد وتعديل عقده بالشكل الذي يتاسب مع الإنجازات التى حققها مع الفريق.



