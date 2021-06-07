شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز محمود وادى لقيادة الهجوم أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى، لتجهيز محمود وادى مهاجم الفريق للعودة للمشاركة فى المباريات المقبلة، مستغلين فترة التوقف الدولية والتى تنتهى فى منتصف الشهر الجارى.

ويرغب الجهاز الفنى لبيراميدز فى تجهيز محمود وادى فى تلك الفترة بعد عودته من الإصابة بكسر فى الضلوع، حتى يقود هجوم الفريق فى مواجهة الرجاء المغربى، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقة.

ويأمل بيراميدز فى تحقيق الفوز على الرجاء ذهابًا وأيابًا لرد الاعتبار، بعدما سبق وحقق الفريق المغربى الفوز على بيراميدز فى دور المجموعات ذهابًا وإيابًا بالنسخة الحالية من البطولة.

وكان وادى خرج مصابا فى الدقيقة 34 من الشوط الأول في مباراة نكانا الزامبي التى جمعتهما 10 مارس الماضى، وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض محمود وادى للإصابة بكسر وشرح في ضلعين من ضلوع القفص الصدرى، قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء ويصبح جاهزًا للعودة.