شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط" الأهلي تدعم فريق الكرة قبل رحلة تونس لمواجهة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوى لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي زيارة أحد تدريبات فريق الكرة قبل سفر المارد الأحمر إلى تونس لمواجهة الترجي فى بطولة أفريقيا. ويحصل فريق الكرة بالأهلي على راحة من التدريبات حالياً وسيتم استئناف التدريبات الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الترجي بدوري الأبطال.

ومن المقرر أن يزور محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف أحد تدريبات الأهلي قبل رحلة تونس.

وحدد الأهلي 15 يونيو الجارى موعداً مبدئياً للسفر إلى تونس لخوض مباراة الترجى التى ستقام يوم 19 يونيو الجاري بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجاري بالقاهرة.

على صعيد متصل، تسبب عدم وضوح الرؤية بشأن موعد نهاية بطولة الدوري المصرى هذا الموسم فى تقليص فرص احتراف محمد مجدى أفشة صانع العاب الأهلى بنهاية الموسم الجارى، حيث أن الموسم الكروي انتهى في أغلب الدوريات الأوروبية في الشهر الحالى وبدأت الاندية تدرس احتياجاتها من اللاعبين المميزين فيما لايزال الدوري المصرى مستمراً وسط صراع محتدم بين الأهلى والزمالك على حسم اللقب، مما يضع أفشة فى ورطة حال تلقيه عرض مميز للرحيل عن القلعة الحمراء لأحد الدوريات الأوروبية.

وسبق وأعلن اتحاد الكرة أن نهاية الدوري المصري هذا الموسم ستكون يوم 26 أغسطس المقبل أو فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير حال وصول المنتخب الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو، ما يعنى أن أفشة لن يستطيع مغادرة الأهلى ومنافسات الدوري الممتاز قائمة فيما ستكون البطولة الافريقية قد انتهت حيث من المقرر أن يقام نهائى دوري الابطال فى يوليو المقبل حال صعود المارد الأحمر وتخطيه عقبة الترجى التونسى فى نصف النهائى.

وتسعى الشركة المسئولة عن تسويق أفشة أوروبياً لإحضار عرض أوروبى يليق باسم اللاعب وباسم الأهلى شريطة أن يكون مناسباً للنادى حتى يخرج بالطريقة التى تليق بشعبيته بين جماهير القلعة الحمراء، لاسيما أنه أحد أهم اللاعبين فى التشكيلة الحمراء وسيرفض الأهلى رحيله سوى لعرض كبير لا يرفض.

ويمتد عقد أفشة صاحب الـ 25 عاما مع الأهلى إلى 2024، حيث يخوض موسمه الثانى مع المارد الأحمر منذ رحيله عن بيراميدز مقابل مليون يورو.

وشارك أفشة حتى الآن فى 76 مباراة مع الأهلى بمختلف المسابقات وسجل 13 هدفا وصنع 18 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب، كما شارك أفشة فى آخر 8 لقاءات مع منتخب مصر الفراعنة وسجل هدفين، وسجل أفشة مع الأهلى هذا الموسم أربعة أهداف وصنع ثمانية أخرى كما يعد اللاعب الاكثر تسديداً على المرمى فى دورى الأبطال الأفريقى برصيد 22 تسديدة.