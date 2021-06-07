شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوادا يشكر الحكومة المصرية على دعمها للرياضة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) ، بحضور رودندي سويجلر مدير المكتب الإقليمي لمكافحة المنشطات بأفريقيا "الرادو"، والدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، وذلك صباح اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوكالة الدولية لمصر، لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة المنشطات.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بأن تكون مصر أول دولة في أفريقيا خلال جولة رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، موكداً الدعم المصري الكامل للوكالة الدولية والمكتب الإقليمي في مجال مكافحة المنشطات، خاصة في شأن نشر ودعم ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات والتوعية بمخاطرها على جميع الأفراد وخاصة في أوساط الرياضيين، مشيرا إلى أن تلك الزيارة تعكس الثقة الكبير التى أصبحت تتمتع بها المنظومة الرياضية المصرية فى ظل الدعم والرعاية غير المحدودة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى وضع مصر فى مصاف الكبار ليس فى مجالات الرياضة فقط وانما فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية

وأشاد "صبحي" بالخبرة التي يمتلكها رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)حيث كان يشغل وزير للرياضة قبل توليه منصب رئيس الوكالة، مما ينعكس بصورة إيجابية علي الأوساط الرياضية في ضوء تنفيذ خطط واستراتيجية الوكالة على مستوى دول العالم بالتنسيق مع المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات.

من جانبه، أكد رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) ان الرياضة هي القوة الناعمة التي تجمع الشعوب كافة، معرباً عن سعادته بالخطوات الفعلية والسريعة التي تتخذها مصر حاليا في مجال مكافحة المنشطات، لما تمتلكه مصر من مكانه كبيرة في قارة افريقيا سياسياً واقتصاديا ورياضياً.

ووجه "بانكا" الشكر للحكومة المصرية علي الدعم المادي الذي تم توجيه للبحث العلمي والتطوير والتدريب للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، مشيداً بالدور المتميز لوزير الشباب والرياضة في تشكيل مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" الذي يضم كوادر مميزه قادرة علي تنفيذ الخطط المستقبلية في مجال مكافحة المنشطات، مشيرا إلى أن رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أشاد بجهود الدولة المصرية ودعم الحكومة للرياضة الأفريقية الأمر الذى جعل مصر قبلة لاستضافة وتنظيم مختلف البطولات القارية والعالمية مشيدا على الدعم الذى قدمته الحكومة المصرية لمنظومة مكافحة المنشطات ليس فى مصر فقط بل على مستوى القارة الأفريقية الأمر الذى سيجعل المعمل المصرى مركزا دوليا هاما سوف تعتمد عليه الوكالة الدولية فى جهودها نحو مكافحة المنشطات فى الرياضة الإفريقية.

ومن جهته، قدم رودندي سويجلر مدير المكتب الإقليمي في مجال مكافحة المنشطات، الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدعم المتوصل والمستمر للتعاون بين المنظمة والوكالة الدولية والمكتب الإقليمي.

وخلال كلمته، أكد الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، أن مجلس الإدارة تم اختياره بعناية كبير ليضم كافة التخصصات بهدف تطوير اللوائح والالتزام بالكود الدولي لمكافحة المنشطات.

وتناول اللقاء الخطوات النهائية باعتماد المعمل المصري التابع للقوات المسلحة، في ضوء المجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتوفير وتيسير كافة الإمكانات الخاصة بإنهاء إجراءات اعتماد المعمل، كما تناول اللقاء مناقشة وضع التصور النهائي لإنشاء الأكاديمية الإفريقية لمكافحة المنشطات بمصر، والتي تعتبر من أهم مراكز التوعية والتدريب بهذا المجال، والأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.



أشرف صبحي و و ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات



لقاء وزير الرياضة مع رئيس وكالة المنشطات الدولية



وزير الرياضة مع رئيس وكالة المنشطات الدولية



وزير الرياضة و ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات