جوارديولا: ملتزم بعقدي مع سيتي.. وكومان يستحق البقاء في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن رونالد كومان مدرب برشلونة يستحق البقاء على رأس الإدارة الفنية للفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه تحدث مع خوان لابورتا رئيس النادي وأكد على اقتناعه بقرار الإبقاء على المدرب الهولندي.

ويشارك جوارديولا، صباح اليوم الاثنين في بطولة كأس الأساطير، التي أقيمت في ملعب بولا للجولف في مايوركا.

وخلال حديثه لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، سُئل بيب عن وضع رونالد كومان مدرب برشلونة الحالي، وقال: "لقد كان عامًا صعبًا، لكن برشلونة قدم أداءً جيدً في جزء كبير من الموسم".

وأضاف: "كومان يستحق الاستمرار لمدة موسم آخر، السنوات الثانية دائمًا أفضل من الأولى، أنا سعيد للغاية بقرار الإبقاء عليه، تحدثت مع الرئيس وهو مقتنع بالقرار".

وتابع: "الهزائم تضعف أي مدرب، لكن الأمور ستمضي نحو الأفضل مع بداية الموسم المقبل، الجماهير ستعود للملاعب، ستكون الأمور مختلفة تمامًا عن هذا العام".

وأوضح: "لقد دربت 3 أندية مختلفة، لا شيء يقارن بالإعلام في برشلونة أو مدريد، التأثير أكبر بكثير، كل شيء يصعب التحكم فيه بشكل خاص، وقد ناقشت هذا الأمر مع رونالد".

وعن علاقته أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجديد، قال: "لدي علاقة جيدة مع كارلو، هو مدرب استثنائي ويتميز حدسه التكتيكي بالذكاء الشديد وأنا سعيد جدًا من أجله".

وبسؤاله عن انتقال ثنائي مانستر سيتي سيرجيو أجويرو وإيريك جارسيا إلى صفوف برشلونة، أجاب: "تعاقدين رائعين، أجويرو لاعب هداف وجارسيا سيكون احد قادة برشلونة في العقد المُقبل".

وردا عن اهتمام برشلونة به، قال بيب: "أملك عقدًا مدته عامين مع مانشستر سيتي.. أنا سعيد معهم".