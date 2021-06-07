وكيلهما: السولية يستحق التقدير.. والشناوي مستمر مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حازم الحديدي وكيل اللاعبين، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، سيستمر مع القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن عمرو السولية لاعب المارد الأحمر، يستحق التقدير.

وقال الحديدي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "وليد سليمان قيمة كبيرة، وفوجئنا بردود الأفعال بشأن اعتزاله، ولم يتحدث أحد معه بشأن اعتزاله، وليد سليمان من قادة النادي الأهلي والجميع يثق فيه، وهو مكمل مع النادي الأهلي".

وأضاف: "أعلم أن محمد الشناوي مكمل مع النادي الأهلي، وهو يركز مع الأهلي، ولا نعرف مدى مصداقية العروض المنتشرة للشناوي، وهناك عروض كثيرة وصلت للشناوي ورغبته الاستمرار في الأهلي".

واختتم الحديدي: "عمرو السولية من أبرز اللاعبين في الأهلي، وعقده مازال مستمر، واللاعب يستحق التقدير، ليس شرط أن يكون من الأهلي ولكن ممكن يكون من الجماهير، وهو لاعب يلعب في صمت".