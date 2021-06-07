استدعاء بن وايت للمشاركة مع إنجلترا في يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي استدعى المدافع بن وايت لاعب برايتون للمشاركة ضمن صفوف الفريق في كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020).

جاء هذا القرار بعد الإصابة التي تعرض لها ترنت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول في عضلة الفخذ.

وكان بن وايت قد سجل مشاركته الدولية الأولى قبل أيام، في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على المنتخب النمساوي 1 / صفر.

كذلك شارك في المباراة الودية التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي على نظيره الروماني 1 / صفر مساء أمس الأحد، رغم أنه لم يكن ضمن القائمة المبدئية للمنتخب والتي ضمت 26 لاعبا.

ويستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة الأوروبية يوم الأحد المقبل بمواجهة المنتخب الكرواتي.