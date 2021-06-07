رسميا.. أستون فيلا يعلن ضم بونديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، أولى صفقاته الصيفية اليوم الاثنين، بالتعاقد مع إميليانو بوينديا لاعب نورويتش سيتي.

وأصدر النادي بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: ""توصل أستون فيلا ونورويتش سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال إميليانو بوينديا".

وأضاف: "نظرًا لتواجد ايميليانو بونديا حاليًا في فقاعة مع منتخب الأرجنتين واستعداده لخوض مباراة تصفيات كأس العالم مع منتخبه أمام كولومبيا مساء الثلاثاء، فإنه سيخضع للفحوصات الطبية ويكمل عملية الإنتقال بعد المباراة".

ولم يذكر بيان النادي مدة العقد أو القيمة المالية، إلا أن بعض التقارير الأوروبية أكدت أن اللاعب سينتقل إلى أستون فيلا في صفقة تستمر حتى عام 2026، بينما أشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن القيمة المالية للصفقة وصلت إلى 33 مليون جنيه استرليني وهو رقم قياسي بالنسبة للنادي.

جدير بالذكر أن البالغ من العمر 24 عامًا، حصل على لقب أفضل لاعب في دوري البطولة الإنجليزية في الموسم المنقضي بعدما ساعد فريقه للعودة إلى بريميرليج وسجل 15 هدفًا و صنع 16 تمريرة حاسمة.