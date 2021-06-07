الإسماعيلي يوضح لمصراوي حقيقة التفاوض مع مروان محسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

=أكد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أنه لم يحدث أي تفاوض مع النادي الأهلي أو مروان محسن من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأشار عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي في تصريحاته لـ"الخليج 365" "لم يحدث أي تفاوض من أجل ضم مروان محسن".

وتابع "كل ما يتردد بشأن هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة".

وواصل "كل تركيزنا حالياً في إنهاء الموسم بشكل جيد، وضع الفريق صعب ونسعى لإعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية في الموسم الحالي".

ويستعد الإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال لملاقاة غزل المحلة يوم 17 يونيو في الدوري الممتاز.