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صحيفة إسبانية: السعودية تستضيف السوبر الإسباني حتى 2029

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفادت تقارير إسبانية، أن المملكة العربية ، ستستضيف بطولة كأس السوبر الإسباني، حتى عام 2029 القادم.

وكان وزير السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن استمرار استضافة السعودية لكأس السوبر الإسباني.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن السعودية نجحت في الحفاظ على تنظيم بطولة السوبر الإسباني.

وأشارت ماركا إلى أن السعودية تدفع مبلغ 30 مليون يورو سنوياً من أجل استضافة البطولة.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن الاتفاق السابق بين الطرفين، كان ينص على استضافة 3 نسخ من 2019 وحتى 2021.

وأكدت "ماركا"، أن الاتحاد الإسباني توصل لاتفاق جديد ينص على تجديد العقد لمدة 3 سنوات مقبلة مع إمكانية التجديد لـ4 نسخ مقبلة من البطولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإسباني، سيحصل على مبلغ ما بين 240 مليون يورو إلى 320 مليون يورو.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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