مصدر لمصراوي: الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، سيترأس بعثة الفريق في تونس، استعدادا لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الترجي يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الخطيب يدرك جيدا صعوبة مباراة الترجي التونسي في ملعبه، لذلك يري ضرورة وجوده كرئيسا للبعثة لدعم اللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف المصدر أن الخطيب طلب من الجميع الوقوف والاتحاد خلف هدف واحد وهو الحفاظ علي بطولة دوري أبطال أفريقيا في الأهلي والفوز بالعاشرة.

وأوضح أنه من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي يوم 15 يونيو الجاري إلي تونس للدخول في معسكر مغلق.

وأتم سمير عدلي المدير الإداري إنهاء كافة الأمور الخاصة بالفريق، كما قامت إدارة النادي بحجز طائرة خاصة لسفر البعثة في ظل سلسلة من الإجراءات الإحترازية التي يتم إتباعها لحماية الفريق من فيروس كورونا.