يورو 2020.. إيطاليا تواجه 3 اختبارات مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

لمحة مختصرة عن منتخبات المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) :

وتنطلق فعاليات النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 11 يوليو المقبل ‏بمشاركة 24 منتخبا.

المنتخب الإيطالي:

يخوض النهائيات للمرة العاشرة (1968 و1980 و1988 و1996 و2000 و2004 و2008 و2012 و2016 و2020) .

بعد انتظار دام لخمسة عقود ، يطمح المنتخب الإيطالي (الآزوري) إلى الفوز بلقبه الأوروبي الثاني خاصة مع الدفعة المعنوية التي نالها من مسيرته الرائعة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 تحت قيادة مديره الفني روبرتو مانشيني.

وتولى مانشيني تدريب الفريق بمهمة واضحة وهي إعادة بناء الفريق بعد الإخفاق الكبير للفريق في تصفيات كأس العالم 2018 وفشله في بلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ ستة عقود.

وقاد مانشيني الفريق إلى نجاح باهر في تصفيات يورو 2020 حيث حسم تأهله للنهائيات قبل آخر جولتين من التصفيات.

وخلال مسيرته بالتصفيات، حطم مانشيني الرقم القياسي السابق لعدد الانتصارات المتتالية التي يحققها أي مدرب مع الفريق حيث كانت مسجلة باسم مواطنه فيتوريو بوتزو الذي قاد الفريق للفوز في تسع مباريات متتالية في ثلاثينيات القرن الماضي علما بأن بوتزو قاد الآزوري للفوز بلقب المونديال في نسختي 1934 و1938 قبل أن يحرز الفريق لقبيه الآخرين بالمونديال في 1982 و2006 .

وجدد مانشيني شباب الآزوري من خلال الاستعانة بحارس المرمى الشاب جانلويجي دوناروما والمهاجم فيديريكو كييزا ولاعبي الوسط نيكولو باريلا ونيكولو زانيولو وساندرو تونالي كما استدعى ثلاثة لاعبين في سن الثانية والعشرين خلال آخر مباراتين بالتصفيات.

المنتخب السويسري:

يخوض النهائيات للمرة الخامسة (1996 و2004 و2008 و2016 و2020) .

وأصبح المنتخب السويسري من أصحاب الأداء المستقر وكذلك من المشاركين بانتظام في البطولات الكبيرة حيث لم يغب إلا عن بطولة واحدة كبيرة منذ 2004 .

ولكن الفريق لم يستطع أيضا اجتياز دور الستة عشر في أي من هذه البطولات التي تأهل إليها خلال تلك الفترة وإن اعتبر الفريق نفسه سيئ الحظ اثر خروجه بركلات الترجيح أمام نظيره البولندي في يورو 2016 .

وبلغ المنتخب السويسري نهائيات بطولة دوري أمم أوروبا لكن الفريق يحتاج إلى أن يكون شيردان شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي في لياقته ليكون لديه نجم من طراز رفيع.

ورغم المشاكل التي يعاني منها جرانيت تشاكا مع فريقه أرسنال الإنجليزي ، يمثل اللاعب عنصرا مهما آخر في خط وسط المنتخب السويسري الذي ينتظر أن يقدم أداء صلدا أكثر منه إبهارا في يورو 2020.

المنتخب التركي:

يخوض النهائيات للمرة الخامسة (1996 و2000 و2008 و2016 و2020) .

وثأر المنتخب التركي من نظيره الأيسلندي وحجز بطاقة التأهل ليورو 2020 على حسابه مثلما فعل المنتخب الأيسلندي نفسه على حساب تركيا في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وخسر المنتخب التركي أمام مضيفه الأيسلندي في ريكيافيك ولكنه تعادل معه إيابا ليحجز بطاقة التأهل المباشر للنهائيات بفضل فوزه على ضيفه الفرنسي 2 / صفر ذهابا ثم التعادل معه 1 / 1 إيابا في باريس.

ويقود كاجلار سويونكو لاعب ليستر سيتي الإنجليزي دفاع المنتخب التركي فيما يضم خط الوسط اللاعب المبتكر هاكان تشالهان أوغلو نجم ميلان الإيطالي فيما يدعم الهجوم النجم الكبير بوراك يلمز /35 عاما/ الذي ساهم بقدر رائع في فوز ليل بلقب الدوري الفرنسي خلال الموسم المنقضي.

ويتسم المنتخب التركي بأنه فريق متحمس كما أن العديد من عناوين الأخبار ركزت عليه بعدما أدى العديد من لاعبي الفريق التحية العسكرية ضمن احتفالاتهم بهز الشباك عقب التدخل العسكري التركي في شمال سورية خلال تشرين أول/أكتوبر 2019 .

المنتخب الويلزي:

يخوض النهائيات للمرة الثانية (2016 و2020).

وكان المنتخب الويلزي لكرة القدم آخر المتأهلين ببطاقات تأهل مباشرة إلى يورو 2020 وذلك بفضل الأداء الرائع لنجميه جاريث بيل وآرون رامزي والذي قاد الفريق للفوز على نظيره المجري في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ورغم وضع الفريق ضمن فرق المستوى الرابع الأخير خلال إجراء قرعة البطولة ، يثق لاعبو المنتخب الويلزي بقدرتهم على تشكيل صعوبة ومشاكل لكل منافسيهم مجددا رغم أن تكرار الفريق لنفس الأداء الراقي والمسيرة الرائعة التي قدمها في يورو 2016 بفرنسا ليس أمرا مرجحا.

ويبرز بيل ، الذي لعب في الموسم المنقضي لفريق توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني ، ورامزي لاعب يوفنتوس الإيطالي ضمن أهم اللاعبين في صفوف المنتخب الويلزي علما بأنه يضم بين صفوفه أيضا عددا من اللاعبين المميزين مثل بن ديفيز لاعب توتنهام الإنجليزي ودانيال جيمس لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وواين هينيسي حارس مرمى كريستال بالاس الإنجليزي.