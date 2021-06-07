يورو 2020.. آمال بلجيكا تصطدم بطموحات الدنمارك والعناد الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

لمحة مختصرة عن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).

وتنطلق فعاليات النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 11 يوليو المقبل ‏بمشاركة 24 منتخبا.

المنتخب البلجيكي:

يخوض النهائيات للمرة السادسة (1972 و1980 و1984 و2000 و2016 و2020).

يتمتع المنتخب البلجيكي حاليا بوجود جيل ذهبي من اللاعبين الموهوبين ، ولم يجد الفريق صعوبة بالغة في التأهل ليورو 2020 علما بأنه احتل المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويستطيع روبرتو مارتينيز المدير الفني للفريق الاعتماد على مجموعة ضخمة من المواهب الهجومية مثل إيدن هازارد قائد الفريق ونجم ريال مدريد الإسباني وروميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان الإيطالي وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما يتمتع المنتخب البلجيكي بصلادة وقوة في خط الوسط بقيادة أكسل فيتسل ما يمنح دفاع الفريق الحماية والصلابة.

وقد يشعر المنتخب البلجيكي بأن الوقت يتسرب من بين يدي هذا الجيل الفريد من اللاعبين ولكنه يثق بأن الفريق يمكنه تحقيق أفضل نتيجة له في النهائيات الأوروبية منذ أن بلغ نهائي يورو 1980 خاصة وأن الفريق حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها بالتصفيات المؤهلة للبطولة.

المنتخب الدنماركي:

يخوض النهائيات للمرة التاسعة (1964 و1984 و1988 و1992 و1996 و2000 و2004 و2012 و2020).

واحتاج المنتخب الدنماركي إلى التعادل مع مضيفه الأيرلندي في الجولة الأخيرة من التصفيات ليضمن احتلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف المنتخب السويسري ومرافقته إلى نهائيات يورو 2020 .

ويأمل حارس المرمى كاسبر شمايكل في تكرار بعض أعمال والده بيتر شمايكل البطولية في يورو 1992 ولكن حتى أكثر المتفائلين من مشجعي المنتخب الدنماركي لا ينتظرون تتويجه باللقب الأوروبي الثاني عبر يورو 2020 حيث كان بيتر شمايكل قاد الفريق للفوز بلقبه القاري الوحيد في 1992 بعدما شارك الفريق بالبطولة في اللحظة الأخيرة.

ومنذ وصوله لدور الثمانية في نسخة 2004 بالبرتغال ، لم يعبر المنتخب الدنماركي دور المجموعات في البطولة الأوروبية ولكن الفريق يمتلك الفرصة لتحقيق أكثر من اجتياز دور المجموعات إذا كان لاعبه كريستيان إيركسن نجم انتر ميلان الإيطالي في أفضل حالاته.

كما يضيف الثنائي بيير إميل هويبرج وتوماس ديلاني إلى قوة خط وسط الفريق الدنماركي فيما يتولى سيمون كاير قيادة خط الدفاع.

وقد يواجه الفريق بعض الصعوبة في هز شباك منافسيه رغم وجود يوسوف بولسن نجم لايبزج الألماني ضمن صفوف الفريق.

المنتخب الروسي:

يخوض النهائيات للمرة الثانية عشرة (1960 و1964 و1968 و1972 و1988 و1992 و1996 و2004 و2008 و2012 و2016 و2020).

وكان المستوى الروسي بعيدا عن دائرة المرشحين في البطولات الكبيرة قبل كأس العالم 2018 التي استضافتها بلاده ولكن وصول الفريق لدور الثمانية في هذا المونديال رفع معنويات وطموحات الدب الروسي بقيادة مديره الفني الوطني ستانيسلاف تشيريتشوف.

وساعدت المجموعة السهلة في التصفيات المنتخب الروسي على بلوغ يورو 2020 دون عناء بفريق يعتمد بشكل أساسي على اللاعبين الناشطين في الدوري المحلي لتكون يورو 2020 اختبارا قويا وحقيقيا لهذا الفريق.

ويبرز من لاعبي المنتخب الروسي حاليا كل من دينيس تشيريشيف لاعب بلنسية الإسباني وألكسندر جولوفين نجم موناكو الفرنسي والمخضرم يوري جيركوف المحترف في الدوري الروسي وآرتيم دجيوبا.

وكان المنتخب الروسي بلغ المربع الذهبي في يورو 2008 ولكنه لم يكرر حتى الآن النجاح الذي حققه منتخب الاتحاد السوفيتي السابق والذي فاز باللقب الأوروبي في النسخة الأولى للبطولة عام 1960 كما وصل للنهائي في نسخ 1964 و1972 و1988.

المنتخب الفنلندي:

يخوض النهائيات للمرة الأولى (2020).

وأصبح المنتخب الفنلندي هو الوجه الجديد الأول الذي يتأهل مباشرة ليورو 2020 حيث حجز بطاقة تأهله باحتلال المركز الثاني في المجموعة العاشرة خلف نظيره الإيطالي قبل أن يحجز منتخب مقدونيا الشمالية مقعده في النهائيات للمرة الأولى وذلك عن طريق الملحق الفاصل.

ويعمل المدرب ماركو كانيرفا مع الاتحاد الفنلندي للعبة منذ 2004 حيث تولى في البداية تدريب منتخب الشباب (تحت 21 عاما) ثم عمل مدربا مساعدا بالمنتخب الأولى قبل تولي المسؤولية كمدير فني للفريق في 2016 .

ويفتقد المنتخب الفنلندي لوجود لاعب من طراز عالمي مثل نجمه السابق ياري ليتمانن المدافع السابق لفريق ليفربول الإنجليزي ، ولكن الفريق يضم بين صفوفه مهاجما مميزا هو تيمو بوكي الذي سجل للفريق تسعة أهداف في التصفيات كما يتألق في صفوف نورويتش سيتي الإنجليزي.

كما يعتمد المنتخب الفنلندي كثيرا على حارس المرمى لوكاس راديكي الذي ينشط في باير ليفركوزن الألماني فيما تضم صفوف الفريق أيضا لاعبين ينشطون في أندية متواضعة مثل بافوس القبرصي وهاكين السويدي.

ويتطلع المنتخب الفنلندي إلى استغلال مشاركته الأولى في البطولة للظهور بشكل جيد ولكنه يواجه تحديا صعبا ومهما يتمثل في ضرورة الارتقاء بمستواه.