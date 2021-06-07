جوارديولا يرد على اهتمام برشلونة في لقائه مع لابورتا

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رد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على اهتمام خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بالتعاقد معه للعودة لتدريب البرسا مستقبلًا.
والتقى لابورتا وجوارديولا، اليوم الإثنين في مايوركا؛ وذلك للمشاركة في بطولة خاصة للجولف، والتي غاب عنها رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني بسبب زواج ابنه.
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: “كان موسم صعب للجميع، كومان هو المدرب المثالي للموسم المُقبل، سعيد جدًا أن الرئيس مُقتنع بذلك”.
وأضاف: “أخبار جميلة هي بقاء كومان، خلال عدة لحظات برشلونة لعب أفضل كرة قدم في إسبانيا، الموسم الثاني عادةً يكون أفضل”.
وبسؤاله عن اهتمام برشلونة به، رد قائلًا: “لدي عامين في عقدي بمانشستر، أنا سعيد وسوف استمر بذلك، تحدثت مع لابورتا وأراه مُقتنع تماماً بقراره حول بقاء كومان”.
وأكمل حديثه: “الهزائم تضعف أي مدرب، كومان كذلك سيضعف إذا انهزم. لكن الأمور ستمضي نحو الأفضل ابتداءً من هذه السنة، سيكون هناك جمهور في الملاعب، ولا شيء يقارن بالإعلام في برشلونة أو مدريد إذا لم تحب هذا الأمر، فلا تكرس نفسك للتدريب في كرة القدم”.
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