صفقات برشلونة.. البرسا يخشى رحيل ديمبلي بالمجان؟

سلط موقع جول العالمي، الضوء حول مصير الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي رفقة نادي برشلونة، إذ أكد الموقع أن جناح نادي البرسا في انتظار تجديد عقدة مع البلوجرانا بعد انتهاء بطولة اليورو 2020 المقبلة.

وقال موقع جول:” في حالة تهرب اللاعب من تجديد عقدة مع برشلونة، سيصبح ديمبلي متاح بالمجان داخل الميركاتو الصيفي، حيث ينتهي عقده في نهاية الصيف المقبل، الأمر الذي يزيد القلق داخل إدارة الفريق الكتالوني، خوفاً من انتقاله لريال مدريد.وكانت إدارة نادي برشلونة قد دخلت في محادثات معه من أجل تمديد تعاقده حتى 2026.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من نادي برشلونة، فإن النادي لديه رغبة كبيرة في بقاء ديمبلي، مُشيرة إلى أنّ الدولي الفرنسي يماطل بشأن التجديد.

والجدير بالذكر أن، لاعب البرسا سيدخل في مرحلة الأشهر الأخيرة من عقده، وذلك في الأول من يناير المقبل، وهو ما يحق له التوقيع لأي نادي أخر.