صفقات الهلال | ليوناردو جارديم سيتخلى عن جيوفينكو في حالة واحدة - صور Twitter

أبدى البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني الجديد لفريق الهلال السعودي، رغبته في الاستغناء عن سيباستيان جيوفينكو لاعب الفريق، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في حال وجد البديل المناسب له.

ولم يشارك اللاعب الإيطالي كثيرًا مع الهلال محليًا خلال الموسم المُنصرم، ولم يلعب جيوفينكو أي مباراة في دوري أبطال آسيا لعدم قيده في القائمة القارية للزعيم.

ويريد المدرب البرتغالي التعاقد مع مواطنه لوكاس مورا لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي 2021، حسبما ورد بصحيفة‏ transfery البولندية.

وأكدت الصحيفة أن جيوفينكو سيرحل عن الزعيم إذا تمت الصفقةن قبل أن ينتهي عقده في الصيف المُقبل ويخسره الهلال ويرحل مجانا.

ولعب جيوفينكو الملقب بالنملة الذرية 21 مباراة في الدوري السعودي مع الهلال هذا الموسم، منهم 16 أساسيًا، سجل خلالهم هدف واحد وصنع 4، وقد صنع كذلك 46 فرصة لزملائه.

ويرغب مورا في مغادرة قلعة السبيرز؛ بسبب كونه حبيس دكة البدلاء مع الفريق الابيض منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو مهمة الادارة الفنية وحتى من بعد إقالته لازم مقاعد البدلاء.

تجدر الاشارة الى أن لوكاس مورا قاد توتنهام في عام 2019 للترشح الى نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيل هدف الحسم أمام أياكس في ريمونتادا تاريخية في إياب نصف النهائي.