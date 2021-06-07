كأس السوبر الإسباني في السعودية لـ 8 سنوات قادمة

حصلت المملكة العربية السعودية، على استضافة كأس السوبر الإسباني لفترة طويلة، وذلك بعدما أبرمت اتفاق رفقة الاتحاد الاسباني، شمل تجديد العقد بينهما.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فأن المملكة العربية السعودية، تواصلت مع الاتحاد الإسباني من أجل الحصول على حقوق استضافة بطولة السوبر الإسباني حتى عام 2029.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وافق على تجديد العقد مع السعودية، لتحتضن بطولة كأس السوبر الإسباني حتى عام 2029، وسيحصل الاتحاد خلالها على مبلغ ما بين 240 و380 مليون يورو”.

وفي نفس السياق ، فإن وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، كان قد أعلن أمس، استمرار المملكة لاستضافة كأسي السوبر الإسباني والإيطالي وبطولة السوبر غلوب لكرة اليد، وجولة العالم لكرة السلة 3×3، وسباق فورمولا إي 2022 ورالي داكار 2022.

ولم تستطيع الأراضي السعودية من استضافة البطولة في نسختها السابقة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن من المقرر أن تعود لاستضافة تلك المسابقة انطلاقاً من العام القادم 2022، وبذلك سيضمن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أرباحاً ضخمة مقابل هذا الاتفاق.

والجدير بالذكر، أن النسخة المقبلة من البطولة، ستضم 4 أندية، وسيتواجه ريال مدريد وصيف الدوري الإسباني وبرشلونة بطل كأس الملك في نصف النهائي الأول، أما بطل الليجا أتلتيكو مدريد فإنه سيواجه وصيف الكوبا ديل ري أتلتيك بيلباو في نصف النهائي الثاني.