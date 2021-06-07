إعلامي تركي يعلن إنتقال نجم بشيكتاش إلى النصر السعودي

اقترب نادي النصري السعودي من إعلان تعاقده رسميًا مع الكاميروني فينيسنت أبو بكر لاعب فريق بشيكتاش التركي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد أبو بكر مع بشيكتاش بنهاية يونيه الجاري، ورفض تجديد عقده مع النادي التركي حتى الآن، بسبب رغبته بعقد لمدة 3 سنوات مقابل 2.5 مليون يورو سنويًا.

‏وأعلن الإعلامي التركي جيهان غوزيل، توقيع المهاجم الكاميروني أبو بكر لنادي ‎النصر، وذلك بعد أن أزال اللاعب صورته بقميصه بالنادي التركي واستبدلها بقميصه مع منتخب الكاميرون.

‏وكان أحمد نور رئيس نادي بشيكتاش أكد في تصريحاته صحفية، بأنه لن يقدم أي تنازلات لفنسنت أبو بكر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للنادي إعطاء الزيادة التي يريدها لأي لاعب فقط لأنه لعب بشكل جيد.

وأشارت تقارير صحفية إلى نادي اتحاد جده السعودي دخل في خط المفاوضات مع اللاعب، إلا أنه غالى في طالباته المادية وطلب 4 ملايين دولار سنويًا.

وخاض فينيسنت أبو بكر مع بشكتاش 67 مباراة بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 35 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة، وينتهي عقده مع النادي التركي في الصيف الحالي.