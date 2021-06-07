صفقات برشلونة | البلوجرانا يرغب في خطف فيرناندينيو بعد صدمة فينالدوم

يبدو أن نادي برشلونة مازال يبحث عن حل معضلة وسط الميدان، وذلك بعدما ظهرت أنباء بتغير وجهة الصفقة المحتملة بقدوم الهولندي فينالدوم لاعب ليفربول.

ولكن الصفقة تحولت قبلتها من إسبانيا إلى فرنسا، وبالتحديد نحو باريس سان جيرمان، إذ أصبح البرازيلي فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي على طاولة “البرسا” لدعم خط الوسط في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب التقارير الصحفية الواردة من أوروبا، فإن نادي البلوجرانا، كان قد اقترب من حسم صفقة الهولندي فينالدوم في صفقة انتقال حر، إلا أن الأخير حول وجهته خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من نادي برشلونة، على أن المدرب رونالد كومان المدير الفني للبرسا ، يرغب بشدة في تدعيم خط الوسط، إذ ظهر اسم فيرناندينيو، على الساحة، خاصة أن عقده سينتهي مع السيتي بنهاية موسم 20221.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن النادي السماوي، لم يجدد عقد اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا حتى الآن ، فأصبح رحيله أقرب من بقائه بشكل كبير.

وقالت الصحيفة الكتالونية:”أن الدولي البرازيلي سيكون حلاً مؤقتًا لبرشلونة بسبب عامل السن، لكنه سيضيف للفريق من ناحية القيادة والنزعة الدفاعية إن استمرت حالته البدنية في مستوى جيد” .

والجدير بالذكر أن الدولي البرازيلي فيرناندينيو قد انضم إلى “السيتيزن” قادما من شاختار دونتسك الأوكراني، في صيف 2013 مقابل 40 مليون يورو.

وشارك البرازيلي حاملا شعار الفريق السماوي، في 350 مباراة، سجّل خلالها 24 هدفا، وصنع 30، وساهم في تتويجه بـ 10 بطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي في 4 مناسبات.