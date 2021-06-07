صفقات الأهلي | وكيل السولية يبحث عن عرض خليجي - صور Reu

يبحث تامر النحاس وكيل أعمال عمرو السولية لاعب وسط فريق الكرة بالأهلي، عن عرض خليجي للاعب للخروج لمدة سنة على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد السولية مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل صيف 2022، وذلك بعد أن مدد عقده مع القلعة الحمراء من قبل لمدة موسم.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية: “أثناء تمديد عقد السولية طالبنا الأهلي برفع راتب اللاعب، لكن قوبل الطلب بالرفض لذا قمنا بالتجديد لمدة موسم واحد فقط”.

وأضاف وكيل اللاعبين: “هناك رغبة من الطرفين لتجديد العقد، إلا أن تلاحم المباريات على الجانب المحلي والإفريقي يقف عائقا حتى لا يتم تشتيته”.

وأكمل حديثه: “في حال تجديد عقده نتمنى أن يكون هناك موسم إعارة للاعب في الخليج قبل ختام مشواره الكروي، في حال عدم الموافقة على رفع راتب اللاعب”.

وخاض السولية تجربة احترافية في الخليج من بوابة نادي الشعب الإمارتي، لمدة 6 أشهر قبل أن يفسخ الطرفان العقد بالتراضي في يناير 2016، وينتقل اللاعب إلى النادي الأهلي.