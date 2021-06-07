ميلتاو يعوض رحيل راموس وفاران في ريال مدريد

يسعى الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع فريق ريال مدريد، لاتخاذ خطوة نحو الأمام اعتمادًا على مستقبل الثنائي سيرخيو راموس ورفائيل فاران؛ وذلك بعد أن قدّم مستويات كبيرة في المنتصف الأخير من الموسم المنصرم.

وارتبط راموس مؤخرًا بالرحيل عن ريال مدريد بعد إنتهاء عقده وعدم رغبته في التجديد حتى الآن، كما يرفض فاران تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف المُقبل، مما يعطي الفرصة لميلتاو للعب أساسيًا.

ويريد ميلتاو أن يبدأ الموسم الجديد بمثل الطريقة التي أنهى بها الموسم الماضي، إذ جعل المدريديستا ينسون القائد راموس، وحتى عندما عاد راموس ضد تشيلسي لم يكن على حساب البرازيلي، حسبما ورد بصحيفة ماركا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوافد الجديد النمساوي ديفيد ألابا، سيدفع ميليتاو لكي يزيد من جهده، وأصبح مستقبل البرازيلي في مدريد تغير بعدما قدمه في الفترة الأخيرة، وأصبح لاعبًا غير قابلٍ للبيع.

ولم يلعب ميلتاو كثيرًا في أول موسمين ولكن بعد ذلك صار قائدًا في خط الدفاع مع ناتشو، وأنهى موسمه الأخير بواقع 21 مباراة مثل راموس.

وحصل ميلتاو على جائزة أفضل لاعب في شهر إبريل، لما قدمه مع المرينجي من أداء مميز علي المستويين المحلي والأوروبي، بعد خوضه 8 مباريات بشكل أساسي في إبريل الماضي ما بين 3 بدوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإسباني، وسجل هدفاً وحيدًا.