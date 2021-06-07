الميركاتو الصيفي 2021 | هل يُعرض رايولا مسيرة دوناروما للخطر؟ - صور Reu

منذ أن قرر نادي ميلان الإيطالي، التعاقد مع مايك ماينان لتولي حراسة مرمى الفريق بدًلا من دوناروما، لم يجد الأخير أية عروض جادة لضمه، وذلك منذ انطلاق الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت، فأن هناك شائعات حول اهتمام، عدة أندية أبرزهم، نادي يوفنتوس وباريس سان جيرمان وبرشلونة لضم الحارس، ولكن يجب العثور على السكن المناسب قبل خوض التجربة الجديدة.

وتمر الأيام، ويربك تأخير حسم مصير الحارس الحسابات، حيث انتشرت شائعات حول اقتراب باريس سان جيرمان من ضمه، كما أشارت الصحيفة الإيطالية.

ويعد باريس سان جيرمان من الأندية الثرية التي تستطيع الوفاء برواتب اللاعبين الكبيرة، حتى وإن كان تجديد عقد كايلور نافاس يهدد مشاركة دوناروما في التشكيلة الأساسية.

الخطر الحقيقي الذي يلاحق الحارس دوناروما، هو أن وكيل أعماله مينو رايولا، لا يستطيع توفير عرض جيد قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، وخاصة أنه رحل عن صفوف فريق ميلان بعد انتهاء عقده ورفضه التوقيع على التجديد للروسنيري؛ وبدأ في البحث عن نادٍ جديد للتعاقد معه.

والجدير بالذكر، أن هناك تقارير صحفية تؤكد إن يوفنتوس لن يتعاقد مع دوناروما، إلا في حالة الاستغناء عن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.