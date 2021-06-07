الأهلي يُجهز مفاجأة لموسيماني بعد نصف نهائي أفريقيا - صور Reu

يُجهز مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاجأة لبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول، في حال التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعاقد النادي الأهلي مع موسيماني في أكتوبر الماضي لمدة موسمين؛ وذلك خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق.

ويرغب النادي الأهلي في تمديد عقد موسيماني، حال نجاحه في تخطي الترجي الرياضي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والحفاظ على اللقب بالقلعة الحمراء.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على استقرار الفريق مع موسيماني ومنحه الثقة قبل نهائي إفريقيا، والتأكيد على رغبة الأهلي في التمسك بالمدرب الجنوب إفريقي، خاصة بعد رفضه عرض تدريب منتخب بلاده.

ونجح موسيماني في التتويج مع الأهلي بـ3 بطولات حتى الآن بداية من دوري أبطال إفريقيا ثم كأس مصر والسوبر الإفريقي، بجانب تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر.