الهلال السعودي يطلق شعار وهوية جديدة للنادي في بداية 2022 - صور Twitter

يعمل مجلس إدارة نادي إدارة الهلال السعودي برئاسة فهد بن فافل، على تغيير شعار النادي، وتستعد لإطلاق هوية جديدة خلال الفترة المقبلة، في حال اعتماد الأفكار المطروحة.

واستقرت إدارة النادي بشكل كبير على الشعار الجديد الذي تنوي إطلاقه بالتشاور مع كبار شخصيات النادي العاصمي، بعد المفاضلة بين عدة تصاميم حرصت فيها على عكس تاريخ الأزرق وإنجازاته التي حققها على الساحتين المحلية والخارجية، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال وضع عدة مواعيد مقترحة لإطلاق شعار النادي وهويته الجديدة، حيث رجحت أن يكون ذلك مع بداية العام الميلادي المقبل، وتحديدًا في اليوم الأول من يناير للعام 2022م.

ويبدأ نادي الهلال منافسات الموسم الرياضي الجديد بطاقم الملابس نفسه الذي لعب فيه الموسم المنقضي، على أن يكون تغيير طاقمه الجديد مع إطلاق الشعار بعد التغيير.

ويعتبر نادي الهلال واحدًا من أهم أندية المملكة، وبنى الزعيم شهرته الواسعة محليًا وعربيًا بسبب عدد بطولات النادي الرسمية التي حصل عليها، كما أنه أكثر الأندية تحقيقاً لبطولة الدوري السعودي الممتاز 17 مرة، كأس الملك 9 مرات، كأس ولي العهد 13 مرة، كأس الاتحاد السعودي 7 مرات.