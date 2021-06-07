شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة طلبة: ساسي خسر جمهور الزمالك.. ومعلول قـدَر جمهور الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حمادة طلبة نجم نادي الزمالك السابق العديد من الإنتقادات اللاذعة إلى لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق والإنتقال إلى الدوري القطري.

وقال طلبة في تصريحات تليفزيونية ساسي لم يقدم المستوى المطلوب سوى في موسمه الأول مع الزمالك، ثم بعد ذلك لم يظهر بنفس المستوى، ورغم ذلك لقى مساندة ودعم كبير من جمهور الزمالك، لكنه لم يقدر الشعبية التي اكتسبها بين جماهير القلعة البيضاء وبحث عن المادة.

واختتم طلبة: بالنظر إلى زميله بالمنتخب التونسي، على معلول لاعب النادي الأهلي، فنجد أنه ضحى بالكثير من أجل الإستمرار مع المارد الأحمر، وقدَر جماهير القلعة الحمراء التي تمسكت به في أكثر من مناسبة، وكانت دائماً خير داعم له أثناء تواجده بمعسكر نسور قرطاج، أو في فترة إصابته وابتعاده عن المشاركة في المباريات.