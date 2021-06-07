شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الاتحاد: هذه أسباب فارق النقاط أمام الأهلي ونجحنا في تجاوز غياب دولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث عمرو السبخي مدرب نادي الاتحاد السكندري لفريق كرة السلة عن فوز فريقه في أول مواجهات دور نصف نهائي دوري السوبر على حساب النادي الأهلي.

وقال السبخي في تصريحات تليفزيونية «تراجع النتيجة في الربع الأول وتسجيل 3 نقاط فقط في أول 5 دقائق يأتي بسبب تحفظنا على اللعب ومثل الأمر بالنسبة للأهلي».

وتابع «كنا نريد رؤية الأهلي تحت قيادة بالما في الدقائق الأولى وكان هناك نقطة ركزنا في اللعب عليها في فريق الأهلي وهي اللاعبين الموجودين خارج القوس».

وأضاف «أيضًا تراجع الأداء البدني للأهلي كان من اسباب فوزنا بالمباراة في الربع الثالث والرابع».

وواصل السبخي «غياب أحمد عادل دولا مؤثر على فريق الاتحاد ومنتخب مصر، لكن تعاملنا بشكل جيد مع الغياب في وجود البدائل المميزة، بجانب أن غياب جاكسون محترف الأهلي أثر على مستوى المنافس».