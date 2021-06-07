شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد يفجر مفأجاة بشأن استمرار كهربا مع الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لفريق نجوم إف سي أن حسين الشحات لاعب الفريق يعاني من فقدان الثقة في الآونة الأخيرة بعد تراجع مستواه في المباريات الأخيرة للفريق .

وأكد السيد في تصريحات تليحسين الشحات لاعب ذو قدرات فنية كبيرة، وحال عودته إلى مستواه الفني المعهود الذي ظهر به خلال مشواره مع فريقفزيونسة مصر للمقاصة والعين الإماراتي، فإن ذلك سيصب في مصلحة النادي الأهلي ويعطي الفريق قوة هجومية كبيرة خلال مواجهتي الترجي التونسي في منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتهما يومي 19 و26 يونيو الجاري .

واختتم السيد: محمود عبدالمنعم كهربا لاعب كبير من الناحية الفنية، لكنه يحتاج الجلوس مع نفسه كثيراً ومراجعة أخطاءه المتعددة التي أبعدته عن التركيز وجعلته خارج حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وفي حال استمراره في افتعال هذه الأزمات، فلن يستمر كثيراً داخل جدران القلعة الحمراء .