شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني يشيد بطارق حامد في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وطارق حامد لاعب وسط الفريق والتونسي حمزة المثلوثي الظهير الايمن للفريق، تدريبات إضافية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخاض عواد تدريبات بدنية عقب التدريبات الجماعي في حين أدى كل من طارق حامد والمثلوثي تدريبات بالكرة. واشاد كارتيرون بالثلاثي بسبب جهدهم والتزامهم في التدريبات

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.