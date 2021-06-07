شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الاهلي السابق: ساسي وقَع رسمياً للدحيل القطري مقابل 3 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجَر محمد فاروق نجم الاهلي السابق ' مفاجأة من العيار الثقيل حول لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك مشيراً إلى أن اللاعب وقع بالفعل على عقد إنضمام إلى نادي الدحيل القطري منذ فترة طويلة وقد حسم موقفه بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء .

وقال فاروق أن ساسي حسم موقفه بالرحيل عن الزمالك، وطوال الفترة الماضية يماطل مسئولي القلعة البيضاء، ويلعب بمشاعر الجماهير .

وأضاف فاروق: رغبة اللاعب حسمت الأمور تماماً، وهي الفيصل في بقاء اللاعب من عدمه، ورغبته الأولى بالفعل كانت الرحيل عن صفوف الزمالك وخوض تجربة جديدة في فريق الدحيل القطري، كما أن اللاعب سيحصل على ثلاثة ملايين يورو سنوياً .