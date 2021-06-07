شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي وبريزنتيشن تنظمان بطولة العالم للخماسي الحديث بمشاركة 45 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت شركتي تذكرتي وبريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي علي تنظيم بطولة العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلي 14 يونيو الجاري بمشاركة 45 دولة ،لتواصل الشركتين مشاركتها في البطولات والاحداث الرياضية الكبري علي الأراضي المصرية والتي بدأت بأمم افريقيا للكبار والمنتخب الاوليمبي في 2019 وحفلات الافتتاح والختام ،وأيضا كأس العالم لكرة اليد بمصر .

يعقد الاتحاد المصرى للخماسى الحديث اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل بطولة العالم للخماسي الحديث للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزر -رن ، خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجارى، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 45 دولة هى "الأرجنتين، النمسا، بيلاروسيا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بلغاريا، ‏كندا، شيلي، أفغانستان، الصين، التشيك، أستونيا، فنلندا، ‏جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، جواتيمالا، المجر، أيرلندا‏، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، كرجستان، لبنان، لاتفيا‏، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، بولندا، روسيا، ‏جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، ‏أوزباكستان بالإضافة إلى الدولة المنظمة مصر.‏

وتعد البطولة هي الأهم فى مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو2021.