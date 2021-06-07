شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الاهلي يحذر الزمالك من فتنة زيزو وبن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك والذي اقترب بشدة من الرحيل إلى الدوري القطري، يبالغ في طلباته المالية بشكل كبير، ولم يضف الكثير إلى الفريق.

وأضاف أبوالدهب في تصريحات تليفزيونية '': التجديد لفرجاني ساسي كان سيحدث فتنة كبيرة بين زملائه في الزمالك الذبن أوشكت عقودهم على الإنتهاء مثل أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وغيرهم من اللاعبين .

واختتم أبوالدهب: الزمالك لن يقف على لاعب، ولن يتأثر برحيل فرجاني ساسي، فهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز ويستطيعون تعويض رحيله، مثل إمام عاشور ومحمد أشرف روقا .