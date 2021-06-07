شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستضيف السوبر الإسباني حتى 2029 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن أن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أتم اتفاقه الرسمي مع الاتحاد السعودي، على استضافة كأس السوبر، حتى نسخة عام 2029.

وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أكد ، استمرار استضافة الملاعب السعودية، بطولة كأس السوبر الإيطالي، إضافة إلى سوبر إسبانيا.

وشددت الصحيفة على أن السعودية لعبت دور منقذ إسبانيا اقتصاديًا، موضحة أن الاتحاد الإسباني يحصل بموجب العقد المبرم بين الطرفين، على 320 مليون يورو، نظير استضافة المسابقة المحلية.